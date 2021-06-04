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Шесть подростков погибли и десятки пострадали в пожаре в детском СИЗО

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Фото: Hussein Malla / AP

В столице Египта десятки подростков пострадали в результате пожара в детском СИЗО, шесть из них погибли. Об этом сообщает BBC News.

По данным расследования местных служб безопасности, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Перед этим между двумя заключенными произошла драка. Отмечается, что загорелось только одно крыло здания. На место происшествия оперативно направили пожарных и машины скорой помощи. Экстренные службы быстро остановили пожар, он не распространился на остальную часть СИЗО.

По данным местного новостного портала Masrawy, большинство детей получили легкие ранения в результате отравления угарным газом и физических травм, когда пытались спастись от огня, однако шестеро подростков сгорели заживо. Начальник СИЗО задержан до выяснения обстоятельств произошедшего.

В январе стало известно, что десять новорожденных младенцев погибли при пожаре в больнице в индийском штате Махараштра. Семерых новорожденных удалось спасти. Отмечается, что причиной несчастного случая в городе Бхандара, скорее всего, стало короткое замыкание.

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