Наркоторговля довела Эквадор до чрезвычайного положения

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране. Особый режим вводится для борьбы с наркоторговлей. В своем обращении к нации президент назвал наркоторговлю врагом Эквадора номер один, передает The Guardian.

Президент отметил, что Эквадор перешел из статуса транзитной страны в страну-потребителя наркотиков. Проблема с наркотиками в стране выражается не только в объеме потребляемых запрещенных веществ, но и в количестве преступлений, прямо или косвенно связанных с ними. В Эквадоре растет число убийств, ограблений, грабежей и краж.

«Национальное правительство задействует все силы для выполнения единственной миссии: восстановить безопасность граждан», — заявил Лассо в своем обращении. Армия и полиция приступят к патрулированию улиц, а введенный режим чрезвычайного положения ограничит свободу передвижений, собраний и объединений для граждан Эквадора.

30 сентября в столкновениях между заключенными в эквадорской тюрьме погибли 116 человек. Тогда Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора. Эти события он также связывает с наркоторговлей.