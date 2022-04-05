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Обнаружена самая молодая экзопланета

Международная группа астрономов обнаружила самую молодую экзопланету AB Aur b

Фото: T. Currie / Subaru Telescope

Международная группа астрономов обнаружила самую молодую планету из известных на сегодняшний день. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, показывают, что формирование планет может происходить не так, как считалось ранее.

В стандартной модели формирования планет большая газовая планета, подобная Юпитеру, образуется из каменистого ядра ​​в протопланетном диске вокруг молодой звезды. Это ядро ​​затем аккрецирует газ из диска, превращаясь в планету-гигант. Хотя эта модель соответствует наблюдениям в Солнечной системе, она противоречит открытию экзопланет на большом расстоянии от родительской звезды, превышающем расстояние от Солнца до Нептуна.

Согласно одной из теорий, отдаленные планеты формируются близко к центральной звезде, а затем перемещаются к границам системы. Однако наблюдения с помощью телескопа Subaru на Гавайях показали, что на расстоянии 93 астрономических единиц от родительской звезды находится протопланета, то есть планета в стадии формирования. Вокруг объекта, обозначенного как AB Aur b, находятся спиральные структуры из аккрецирующего вещества.

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Александр Еникеев
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