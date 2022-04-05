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Путин призвал рачительнее относиться к поставкам продукции за рубеж

Президент России Путин призвал рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал в 2022 году рачительнее относиться к поставкам продукции за рубеж, особенно в «недружественные страны». Об этом сообщает ТАСС.

На совещании по поддержке агропромышленного комплекса глава государства заявил, что на фоне глобального дефицита продовольствия следует внимательно отслеживать параметры экспорта.

Российский лидер также заметил, что объемы производства позволяют гарантировать более низкие цены на продукты питания внутри страны, чем на мировом рынке.

Ранее Владимир Путин заявил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. При этом он подчеркнул, что в России внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.

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Варвара Кошечкина
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