Путин указал на осложнившееся положение дел на глобальном рынке продовольствия

Путин назвал ошибки Запада причиной ухудшения ситуации на глобальном рынке продовольствия

Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось, указал президент России Владимир Путин. По его словам, это произошло из-за ошибок развитых стран, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это произошло не сейчас. Путин подчеркнул, что в России внутренний рынок страны по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.

Также он ответил на призывы национализировать энергетические активы страны на Западе. Он заявил, что подобные требования являются обоюдоострым оружием. По его мнению, Запад хочет переложить на Москву собственные ошибки в экономической сфере и решить проблемы за ее счет.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов спрогнозировал глобальный продовольственный кризис на фоне усиления санкционного давления. По мнению эксперта, кризис будет вызван нарушениями хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастающим дефицитом и ростом цен на энергоносители.