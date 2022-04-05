Путин ответил на призывы национализировать активы России на Западе

Путин заявил, что призывы национализировать активы РФ являются обоюдоострым оружием

Президент России Владимир Путин ответил на призывы национализировать энергетические активы страны на Западе. Он заявил, что подобные требования являются обоюдоострым оружием. Его слова передает ТАСС.

На совещании по поддержке агропромышленного комплекса глава государства напомнил, что механизм национализации предприятий доступен не только европейским политикам.

Он также заметил, что Запад хочет переложить на Москву собственные ошибки в экономической сфере и решить проблемы за ее счет.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила о планах Берлина национализировать дочки «Газпрома» и «Роснефти». Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Общий объем мощностей в долях владения Rosneft Deutschland составляет 12,8 миллиона тонн в год. По данным газеты, без обслуживания со стороны Rosneft Deutschland невозможно осуществлять взлеты и посадки в аэропорту Берлина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту идею неприемлемой. «Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы», — сказал он.