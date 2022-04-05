Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин ответил на призывы национализировать активы России на Западе

Путин заявил, что призывы национализировать активы РФ являются обоюдоострым оружием
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на призывы национализировать энергетические активы страны на Западе. Он заявил, что подобные требования являются обоюдоострым оружием. Его слова передает ТАСС.

На совещании по поддержке агропромышленного комплекса глава государства напомнил, что механизм национализации предприятий доступен не только европейским политикам.

Он также заметил, что Запад хочет переложить на Москву собственные ошибки в экономической сфере и решить проблемы за ее счет.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила о планах Берлина национализировать дочки «Газпрома» и «Роснефти». Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Общий объем мощностей в долях владения Rosneft Deutschland составляет 12,8 миллиона тонн в год. По данным газеты, без обслуживания со стороны Rosneft Deutschland невозможно осуществлять взлеты и посадки в аэропорту Берлина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту идею неприемлемой. «Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призывы национализировать активы России на Западе
Россиянин выпал с 18-го этажа после БДСМ-свидания
Госдума разработала проект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ
Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом
Финский «Йокерит» покинул КХЛ
Женщина клонировала умершую собаку и получила три копии своего питомца
Словения решила сократить число сотрудников посольства России
Пятерых россиян задержали за махинации с маткапиталом на 250 миллионов рублей
Из поиска Google пропал сайт Минобороны России
Сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.