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Кремль назвал неприемлемой идею национализации «дочек» «Газпрома» в ФРГ

Пресс-секретарь Путина Песков назвал неприемлемой идею о национализации «дочек» «Газпрома»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемой саму идею о возможности национализации «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ, передает ТАСС.

«Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», — сказал он. По словам Пескова, сейчас наблюдается «массированная линия на бандитской отъем собственности», это осуществляется путем изъятия средств на счетах и частной собственности.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Владимира Путина обратил внимание на «бандитские действия» в отношении российских международных резервов, что тоже совершенно незаконно.

О планах Берлина национализировать дочки «Газпрома» и «Роснефти» 31 марта сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Общий объем мощностей в долях владения Rosneft Deutschland составляет 12,8 миллиона тонн в год. По данным газеты, без обслуживания со стороны Rosneft Deutschland невозможно осуществлять взлеты и посадки в аэропорту Берлина.

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Алина Гончарова
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