Ради мечты женщина развелась с любимым мужем после десяти лет брака

Американка Эшли Роджерс развелась с любимым мужем, чтобы исполнить мечту и стать матерью

Жительница Лас-Вегаса, США, всю жизнь мечтавшая о ребенке, развелась с любимым мужем из-за того, что тот не хотел детей. Ее историю публикует Daily Mirror.

За десять лет брака 32-летняя авиадиспетчер Эшли Роджерс перенесла два выкидыша, но по-прежнему стремилась завести ребенка. Против был ее муж, который не хотел детей. Роджерс оказалась перед непростым выбором — остаться в браке и смириться с бездетностью или развестись и стать матерью-одиночкой ради исполнения мечты. В итоге она выбрала второй вариант.

После развода американка нашла донора спермы и прошла процедуру внутриматочной инсеминации. В ноябре прошлого года Роджерс родила сына, которого назвала Эйденом Джеймсом. По словам женщины, во время беременности ей бывало грустно из-за того, что приходится ждать ребенка в одиночку. Иногда ей хотелось, чтобы ее поддержали и сходили в магазин среди ночи, если вдруг захочется что-то съесть.

Пока Роджерс была беременна, умерла ее мать. Это событие заставило женщину еще сильнее скучать по большой и дружной семье бывшего мужа, в которой ее принимали и любили. Тем не менее она заключила, что не жалеет о решении стать матерью-одиночкой, а ее сын — «прекрасный и ласковый ребенок».

Ранее сообщалось, что 42-летняя Таша Хьюз из Великобритании потратила 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей) на создание семьи своей мечты без мужа. По словам британки, она всегда хотела быть матерью и предполагала, что до 25 лет встретит мужчину и создаст с ним семью.