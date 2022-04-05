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России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа

Bloomberg: Россия в 2022 году может получить рекордные $321 млрд от продажи нефти и газа

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Прибыль России от продажи нефти и газа в 2022 году может стать рекордной, несмотря на введенные санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Прогнозируется, что в 2022 году Москва может получить почти 321 миллиард долларов, что более чем на треть превышает показатели прошлого года, если импортеры не введут соответствующее эмбарго. Экономисты Института международных финансов предрекли, что «с учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится».

По их подсчетам, Россия также может получить рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое может достичь 240 миллиардов долларов.

Ранее экономисты спрогнозировали, что в этом году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум на фоне западных санкций (в 2021 году показатель достиг рекордных 122 миллиардов долларов). Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец предсказывает, что положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200-300 миллиардов долларов. Приток денег из-за рубежа в Россию связан в основном с увеличением стоимостного объема экспорта российских энергоносителей.

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Марина Совина
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