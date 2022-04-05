В ЛНР заявили о риске многочисленных жертв из-за взрыва в Рубежном

В НМ ЛНР заявили о риске больших жертв из-за взрыва цистерны с кислотой в Рубежном

Подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) цистерны с соляной кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения. Об этом Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в результате подрыва цистерны с кислотой в цехе производственного объединения «Заря» в заводском районе города начало распространяться облако отравляющего вещества.