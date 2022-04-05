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Россияне назвали лучшие направления внутри страны для путешествия мечты

Почти четверть россиян признались в желании отправиться в путешествие на Байкал

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Российские туристы назвали лучшие отечественные направления для путешествия мечты. Данные опроса приводит научно-популярный журнал «Вокруг света».

Почти четверть респондентов, 24 процента, признались в желании хоть раз отправиться на отдых на Байкал и своими глазами увидеть самое большое пресное озеро Земли. О путешествии в Горный Алтай мечтают 12 процентов опрошенных россиян — они хотели бы посмотреть на оленей в их естественной среде обитания. Отправиться на Камчатку ради вулканов хотят 11 процентов соотечественников.

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Среди направлений мечты россияне также выделили Крым и Санкт-Петербург — их хотят посетить по 10 процентов путешественников, в Карелию желали бы попасть семь процентов опрошенных, в Калининград — шесть процентов. Владивосток привлекает пять процентов соотечественников, Москва — четыре процента. При этом два процента россиян признались, что внутри страны нет интересных для них регионов.

Ранее стало известно, что больше всего россияне мечтают побывать в 2022 году в Италии (шесть процентов опрошенных), Турции или на Мальдивах (по пять процентов). Также выяснилось, что россияне в возрасте от 18 до 30 лет хотели бы побывать в США, Южной Корее и Японии, а более возрастная категория (от 40 до 50 лет) интересуется поездками в Таиланд, Испанию и Грецию.

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Валентина Процкова
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