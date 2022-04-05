Раскрыта судьба индустрии моды в России

Эксперты легкой промышленности и дизайнеры раскрыли судьбу индустрии моды в России

Эксперты легкой промышленности и дизайнеры Наталья Шеханова, Андрей Разбродин и Алиса Неоронова раскрыли судьбу модной индустрии в России. Соответствующий материал приводит ТАСС.

Специалисты считают, что после ухода западных брендов с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной внимание покупателей привлекут российские марки, у которых появится возможность заявить о себе. Однако представителям отрасли придется решить ряд проблем, в числе которых — кадровые и технические. Так, например, на данный момент в России не создают машины для производства одежды, отметила генеральный директор компании по изготовлению швейного оборудования DAP Russia Наталья Шеханова. Кроме того, в последние годы наблюдался недостаток швей в силу падения престижности профессии. Тем не менее такие специалисты постепенно вновь становятся востребованными.

«Российская продукция — то есть те товары, что сделаны у нас, нами, — занимает только 17 процентов на российском рынке. Речь вообще обо всех товарах, не только о товарах легкой промышленности. Это показывает, насколько не занимались отраслью все эти годы. Нам надо достичь 40-45 процентов, эти цифры обеспечивают нормальную конкуренцию», — объяснил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

В то же время Разбородин заявил, что занять нишу западных брендов российские производители смогут при должной поддержке со стороны государства. При этом перспективы развития отечественной индустрии моды не исчезнут, даже если европейские марки вернутся, считает преподаватель РГУ имени Косыгина, дизайнер Алиса Неоронова. Кроме того, ожидается импорт одежды из Китая, Индии, Турции, Казахстана, Узбекистана.

«Сегодня у российских брендов появилась потрясающая возможность занять основательную часть рынка, скажем так, запрыгнуть в поезд и, возможно, со временем стать его машинистом», — подчеркнула Неоронова.

Помимо этого, потребуется создание творческих кластеров, которые будут способны изменить представления россиян о том, что стильной и качественной может быть только одежда западных марок. «Важно понять, что в течение всего XX столетия западные бренды непрерывно развивали креативные индустрии, в России же это развитие часто прерывалось в силу многих исторических причин. Понятия "мода" и "дизайн" в СССР формировались очень стихийно. У нас была просто "одежда" — утилитарная, функциональная, довольно однотипная, повседневная или выходная. Поэтому, к сожалению, трендсеттерами в мире моды нам стать все еще сложно — мы привыкли оглядываться на Запад», — объяснила преподаватель.

В марте стилист Юлиана Шувалова и модный блогер Юлия Марушкова назвали российские бренды, которые способны заменить западные марки одежды, ушедшие с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной. По мнению Шуваловой, альтернативой зарубежной продукции могут стать изделия таких компаний, как Befree, Zarina и Love Republic, которые входят в состав Melon Fashion Group. Одежда российских производителей отличается высоким качеством, рассказала эксперт.