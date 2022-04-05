Советник главы Роскосмоса Сафронов заявил суду об абсурдности дела о госизмене

Мосгорсуд в закрытом режиме начал процесс над Сафроновым, обвиняемым в госизмене

В Мосгорсуде тройка профессиональных судей приступила к рассмотрению по существу уголовного дела о госизмене, в котором обвиняется советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием грифа «секретно» и данных, составляющих гостайну. Представляющий государственное обвинение сотрудник Генпрокуратуры Борис Локтионов огласил обвинительное заключение, из которого следует, что Сафронов занимался сбором и передачей секретных сведений иностранной разведке.

Подсудимый заявил суду о своей полной невиновности, назвав обвинение надуманным, абсурдным и диким. Он указал на отсутствие данных следствия о том, «в чем заключается измена и шпионаж». Сафронов заявил, что занимался только журналистикой, используя открытые источники, доступа к гостайне не имел. В связи с этим он не может ознакомиться с теми сведениями, которые он якобы передал, вместо них следователь привел ссылки на ведомственные инструкции и положения, которые также засекречены.

Адвокат Даниил Никифоров пояснил, что Иван по-прежнему очень бодр и настроен на серьезную борьбу за свое честное имя. Защита просила суд вернуть дело в прокуратуру из-за многочисленных нарушений закона, которые не позволяют вынести объективный приговор по делу, однако получила отказ.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года.