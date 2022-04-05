Россиянин получил срок за избиение врача и нападение на полицейских

В Саратове россиянин получил полгода колонии за нападение на врача и полицейских

В Саратовской области 52-летний россиянин получил полгода колонии-поселения за нападение на врача скорой помощи и избиение полицейских. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, вечером 17 января пьяный мужчина почувствовал себя плохо и вызвал к себе в квартиру бригаду медицинской помощи. Прибывшие медики осмотрели его и дали рекомендации, но пациент внезапно набросился на доктора и дважды ударил его по лицу.

На следующий день сотрудники ППС, получившие указание от оперативного дежурного доставить дебошира в отдел для дачи показаний, были встречены нецензурной бранью со стороны подозреваемого. Мужчина не собирался сдаваться и вступил в драку с полицейскими, нанеся им телесные повреждения. Однако силовики смогли задержать его и доставить в отдел.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статьям 318 («Применение насилия к представителю власти») и 116 («Побои») УК РФ.

30 марта сообщалось, что СКР завершил расследование дела об избиении мигрантами полицейских в московском метро.