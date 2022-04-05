Хищная рыба набросилась на зашедшего в воду рыболова

Во Флориде акула вцепилась в ногу мужчины, вставшего на мелководье с удочкой

В США акула набросилась на рыболова, который зашел в воду с удочкой. Об этом сообщает WPTV.

Нападение произошло в районе города Палм-Бич во Флориде. Как рассказали очевидцы, 50-летний мужчина встал на мелководье, а через некоторое время ему в ногу вцепилась хищная рыба. Пострадавший попал в больницу, где выяснилось, что травма, несмотря на серьезность, не представляет опасности для его жизни.

«Реальность заключается в том, что в любом водоеме, связанном с океаном, может появиться акула. Я советую не заходить в воду, когда вы видите, что там много мелкой рыбы — акулы часто охотятся на нее. И старайтесь держаться подальше от рыбаков», — рассказал в интервью биолог Робби Ромер.

Какая именно акула укусила американца, установить так и не удалось.

Ранее сообщалось, что католический священник из Австралии получил правительственную награду за спасение серфера от акулы. Отец Лиам Райан бросился на помощь мужчине, когда увидел, что крупная белая акула укусила его и сбросила с доски.