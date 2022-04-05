В крупнейшем онлайн-магазине наркотиков прокомментировали информацию о закрытии

Сотрудник «Гидры» заявил, что магазины ищут другие площадки после отключения серверов

Работа всех магазинов на «Гидре», крупнейшем в мире нелегальном онлайн-маркетплейсе по продаже наркотиков, поставлена на паузу после того, как немецкие силовики отключили его серверы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» на условиях анонимности заявил оператор одного из таких магазинов. Он также раскрыл дальнейшие планы продавцов запрещенных веществ.

«Все сотрудники нашего магазина получили от нас указания не предпринимать никаких действий. В районе обеда нам дали понять, что ничего критичного не произошло, так как у площадки много серверов. Связь с сотрудниками мы держим в альтернативных мессенджерах с высоким уровнем анонимности. Через саму "Гидру" ключевые рабочие вопросы никогда и не решались», — прокомментировала собеседник «Ленты.ру» информацию о закрытии магазина. Он добавил, что руководители магазинов «Гидры» начинают поиск альтернативных способов продажи запрещенных веществ.

Сотрудник магазина подчеркнул, что большинство пользователей площадки не верят в то, что у «Гидры» нет резервных серверов. По их мнению, длительное отключение маркетплейса связано с тем, что сотрудники «Гидры» пытаются оценить нанесенный немецкими полицейскими ущерб.

Крупнейшая в мире онлайн-площадка по продаже наркотиков «Гидра» прекратила свою работу рано утром, 5 апреля. Позднее Федеральное управление уголовной полиции Германии и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Франкфурта-на-Майне заявили об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах.