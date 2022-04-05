Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стало известно о закрытии крупнейшего в мире онлайн-магазина наркотиков

Немецкие силовики заявили о закрытии крупнейшего онлайн-магазина наркотиков «Гидра»

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Крупнейшая в мире онлайн-площадка по продаже наркотиков «Гидра» прекратила свою работу. О закрытии незаконного маркетплейса стало известно из заявления представителей немецких силовых структур, которые отчитались об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах, принадлежавших магазину.

«Изъятию серверов предшествовали обширные расследования, которые проводились Федеральным управлением уголовной полиции Германии и Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Франкфурта-на-Майне с августа 2021 года. В них принимали участие следователи из США», — сказано в заявлении.

Как отмечают немецкие силовики, на торговой площадке было зарегистрировано около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч продавцов. По их оценкам, только в 2020 году оборот площадки составил как минимум 1,23 миллиарда евро.

Ранее МВД нашло в даркнете объявления с заказами терактов против России. На площадке «Гидра», в соцсетях и мессенджерах распространялись предложения пользователям совершать преступления за денежное вознаграждение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В ЕС оценили сопротивление рубля санкциям
Бастрыкин велел расследовать убийства российских пленных на Украине
Популярные смартфоны Xiaomi признали устаревшими
Стало известно о закрытии крупнейшего в мире онлайн-магазина наркотиков
Умерла звезда сериала «Жители Ист-Энда» Джун Браун
Россияне раскупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето
На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков
Россия ответит на высылку дипломатов из Италии
Политолог высказался о Байдене и худших президентах США
Москвичам старше 50 лет предложили бесплатно освоить новую профессию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.