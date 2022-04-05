Стало известно о закрытии крупнейшего в мире онлайн-магазина наркотиков

Немецкие силовики заявили о закрытии крупнейшего онлайн-магазина наркотиков «Гидра»

Крупнейшая в мире онлайн-площадка по продаже наркотиков «Гидра» прекратила свою работу. О закрытии незаконного маркетплейса стало известно из заявления представителей немецких силовых структур, которые отчитались об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах, принадлежавших магазину.

«Изъятию серверов предшествовали обширные расследования, которые проводились Федеральным управлением уголовной полиции Германии и Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Франкфурта-на-Майне с августа 2021 года. В них принимали участие следователи из США», — сказано в заявлении.

Как отмечают немецкие силовики, на торговой площадке было зарегистрировано около 17 миллионов клиентов и более 19 тысяч продавцов. По их оценкам, только в 2020 году оборот площадки составил как минимум 1,23 миллиарда евро.

Ранее МВД нашло в даркнете объявления с заказами терактов против России. На площадке «Гидра», в соцсетях и мессенджерах распространялись предложения пользователям совершать преступления за денежное вознаграждение.