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МВД нашло в даркнете объявления с заказами терактов против России

МВД сообщило о выявленных в даркнете объявлениях с заказами терактов против России

Фото: Andrew Neel / Unsplash

МВД России выявило в даркнете объявления с заказами терактов против страны. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Оперативники нашли на площадке «Гидра», соцсетях и мессенджерах предложения пользователям сети совершать преступления за денежное вознаграждение. Объявления распространяют кол-центры из Украины, ранее промышлявшие телефонным мошенничеством, жертвами которых становились россияне, полагают в МВД.

В ведомстве призвали граждан проявить бдительность и не реагировать на подобные провокации. Противоправные деяния подпадают под уголовную ответственность, напомнили в МВД.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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Любовь Ширижик
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