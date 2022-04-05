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Древние следы динозавров повредили строительной техникой

В США строители повредили насчитывающие 112 миллионов лет следы динозавров

Фото: U.S. Bureau of Land Management

Древние следы динозавров, насчитывающие около 112 миллионов лет, повредили во время строительных работ в каньоне Милл, штат Юта (США). Об этом сообщает The Guardian.

На территории каньона оставили свой след более десяти различных видов динозавров мелового периода. Общее количество оставленных динозаврами отпечатков исчисляется двумя сотнями.

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Однако в начале 2022 года строительная бригада повредила существенную часть находок во время прокладывания деревянного настила для туристических троп. Бюро по управлению земельными ресурсами США оценило нанесенный ущерб как «незначительный». Вместе с тем на следах образовались трещины от колес строительной техники и рабочих, а климатическое воздействие только усугубит повреждения.

На данный момент все работы приостановлены как минимум до лета, пока эксперты не проведут окончательную оценку ущерба и не придумают решение проблемы.

В марте 2022 года специалисты из США в результате компьютерного моделирования впервые узнали, какую походку имели длинношеие динозавры диплодоки.

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Елена Апазиди
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