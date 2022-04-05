Простуженная двухметровая змея забралась в чужой дом и спряталась в диване

Змеелов Алекс Трехо обнаружил в диване редкую двухметровую змею с признаками простуды

Житель американского города Сан-Диего, штат Калифорния, обнаружил двухметровую простуженную змею, которая спряталась у него в диване. На видео с рептилией обратила внимание телестанция WDBJ 7.

Американец обратился к Алексу Трехо, который руководит местной службой отлова змей. «Этот мужчина в бешенстве позвонил мне и сказал: "У меня в диване змея"», — утверждает змеелов. Когда он прибыл на место происшествия и поднял диванную подушку, находка удивила даже его.

«Я увидел свернувшегося под подушкой тонкохвостого лазающего полоза длиной два метра, — утверждает Трехо. — Проще найти лежащие на земле часы Rolex, чем такую змею». По его словам, подобные пресмыкающиеся встречаются очень редко и вырастают до двух с половиной метров в длину. Он предположил, что полоз был чьим-то домашним животным, но сбежал от хозяина и забрался в чужой дом.

Поймать столь крупную змею оказалось непросто. Хотя тонкохвостые лазающие полозы неядовиты, они могут защищаться. Змея попыталась укусить Трехо, но промахнулась и вцепилась в его рубашку. В итоге тому все же удалось с ней совладать.

Трехо обнаружил, что после побега привыкший к тропическому климату полоз простудился, но надеется, что сумеет его вылечить. «У меня есть хороший друг, который работает с такими экзотическими животными. Сейчас он занимается лечением змеи. Мы надеемся, что ее состояние улучшится», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница тайской провинции Сурин прославилась из-за ловли змей голыми руками и стала считаться главным местным змееловом. Как правило, таиландка отлавливает неядовитых змей, после чего связывается с профессиональными ловцами, чтобы те забрали их и выпустили в дикую природу.