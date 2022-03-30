Пенсионерка прославилась ловлей змей голыми руками

Пожилая таиландка стала ловить змей голыми руками и снискала славу главного змеелова

Пожилая жительница тайской провинции Сурин прославилась и-за ловли змей голыми руками и стала считаться главным местным змееловом. Об этом сообщает Thaiger.

67-летняя пенсионерка Пракуад Пасомси по прозвищу Оун уже три года ловит змей голыми руками. Как правило, таиландка отлавливает неядовитых змей, после чего связывается с профессиональными ловцами змей, чтобы те забрали их и выпустили в дикую природу.

Женщина утверждает, что не боится рептилий. Змеи дважды кусали ее, но укусы были не слишком болезненными. Среди местных жителей тайка снискала славу главного змеелова.

Найдя змею, местные обращаются к Пасомси, чтобы та поймала ее. Пенсионерка всегда готова помочь и никогда не просит денег за свои услуги. Недавно она поймала огромного питона.

Ранее сообщалось, что женщина поймала огромную кобру голыми руками и посадила в мешок. Сначала она попыталась изловить змею при помощи палки, но затем отбросила ее и продолжила попытки схватить рептилию голыми руками.

