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Пенсионерка прославилась ловлей змей голыми руками

Пожилая таиландка стала ловить змей голыми руками и снискала славу главного змеелова

Кадр: สํานักข่าวไทย TNAMCOT / YouTube

Пожилая жительница тайской провинции Сурин прославилась и-за ловли змей голыми руками и стала считаться главным местным змееловом. Об этом сообщает Thaiger.

67-летняя пенсионерка Пракуад Пасомси по прозвищу Оун уже три года ловит змей голыми руками. Как правило, таиландка отлавливает неядовитых змей, после чего связывается с профессиональными ловцами змей, чтобы те забрали их и выпустили в дикую природу.

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Женщина утверждает, что не боится рептилий. Змеи дважды кусали ее, но укусы были не слишком болезненными. Среди местных жителей тайка снискала славу главного змеелова.

Найдя змею, местные обращаются к Пасомси, чтобы та поймала ее. Пенсионерка всегда готова помочь и никогда не просит денег за свои услуги. Недавно она поймала огромного питона.

Ранее сообщалось, что женщина поймала огромную кобру голыми руками и посадила в мешок. Сначала она попыталась изловить змею при помощи палки, но затем отбросила ее и продолжила попытки схватить рептилию голыми руками.

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Алиса Дмитриева
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