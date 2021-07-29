Женщина поймала огромную змею голыми руками и попала на видео

Женщина поймала огромную кобру голыми руками и посадила в мешок. Видео с рептилией появилось на странице Han Viral в Facebook.

На записи видна крупная кобра в комнате разрушенного здания. В нескольких шагах от нее стоит женщина, которая пытается поймать рептилию и выглядит абсолютно спокойной.

Сначала героиня видео пытается изловить змею при помощи палки, но затем отбрасывает ее и продолжает попытки схватить рептилию голыми руками. В конце концов ей удается это сделать.

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После этого женщина выходит из здания с коброй в руках и отпускает ее на дорогу. Однако рептилия вновь направляется к дому, и змеелов пытается поймать ее снова. В этот момент кобра хочет укусить женщину, но та ловко уворачивается, ловит ее и кладет в мешок.

Видео сняли очевидцы. С момента публикации оно набрало более 180 тысяч просмотров, 130 тысяч лайков и тысячи комментариев. Пользователи отметили храбрость женщины и выразили удивление ее навыками. Некоторые из них отметили, что такой метод поимки змей небезопасен.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама поймала огромную змею голыми руками. В конце видеозаписи видно, как женщина уходит со змеей, которая обвивается вокруг ее тела.