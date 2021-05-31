Питон укусил в висок и едва не задушил позировавшего с ним хвастливого змеелова

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В австралийском населенном пункте Мортон-Бэй, штат Квинсленд, ромбический питон укусил поймавшего его змеелова. Об этом сообщает портал Tag 24.

В субботу, 22 мая, женщина обнаружила у себя в саду огромного питона и вызвала змеелова Джоша Касла (Josh Castle). Мужчина приехал и приступил к работе. Его действия снимала оператор. Сначала все шло по плану: австралиец нашел змею в кустах и схватил ее за голову.

Затем Касл вытянул пресмыкающееся, посадил себе на плечи и осторожно прошел во двор дома. Мужчина хвастливо позировал для своего канала в YouTube. Неожиданно питон начал обвиваться вокруг его шеи. Хозяйка дома в панике закричала.

Ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда питон прицелился в лицо мужчины и неожиданно укусил его в висок. Касл поспешно снял питона с шеи.

На записи видно, что змеелов потрясен произошедшим, но отчаянно пытается сохранить спокойный вид.

Касл понял, что переборщил с позированием, забрал питона и уехал вместе с оператором. Позже он выпустил рептилию в дикую природу.

Ранее сообщалось, что змеелов в округе Шивамогга индийского штата Карнатака едва избежал укуса королевской кобры, когда пытался выловить ее из воды голыми руками. Инцидент попал на видео, и комментаторы назвали ловца змей и его напарника глупыми.