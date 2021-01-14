Змеелов едва избежал укуса смертоносной кобры, попал на видео и прослыл глупым

Змеелов в округе Шивамогга индийского штата Карнатака едва избежал укуса королевской кобры, когда пытался выловить ее из воды голыми руками. Как сообщает издание The Indian Express, инцидент попал на видео, и комментаторы назвали ловца змей и его напарника глупыми.

На 37-секундной записи видно, как змеелов стоит на бревне у водоема и пытается поймать смертоносную змею. При помощи деревянной палки он вытаскивает рептилию из укрытия, а его напарник ловит ее за хвост.

В этот момент кобра бросается на змеелова и пытается укусить его. Он теряет равновесие и падает. После этого рептилия пытается еще раз атаковать индийца, но в конце концов, мужчинам удается схватить ее.

Запись опубликована в Twitter агентства Asian News International. Видео произошедшего получило широкое распространение в соцсетях. Многие пользователи интересовались, была ли поимка кобры необходимой. «Зачем они пытались поймать змею в ее естественной среде обитания?» — написал один из них. «Самый глупый способ поимки змеи», — отметил другой.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов. Могут обходиться без еды до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что заклинатель змей скончался от укуса кобры во время исполнения трюка в индийском городе Джалесвар, штат Одиша (Орисса). Когда зрители пытались помочь ему, он не слушал их и отказался от медицинской помощи.