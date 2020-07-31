Кобра залезла к спящему мужчине в штаны и просидела там семь часов

Кобра заползла в штаны к спящему рабочему в индийском городе Мирзапур, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщает издание India.

Рабочий Лавкеш Кумар (Lovekesh Kumar) спал вместе с коллегами в здании детского сада после выполнения электромонтажных работ. Около полуночи он ощутил дискомфорт, когда заметил, что что-то ползает в его джинсах. Оказалось, что это была кобра.

Ошеломленный произошедшим, Кумар не спал всю ночь и не двигался, чтобы не потревожить змею. За семь часов кобра не укусила индийца.

Кумар поднял тревогу, и его коллеги побежали в деревню, чтобы позвать змеелова. Только утром специалист по отлову змей прибыл на место и аккуратно разорвал штаны рабочего, чтобы извлечь змею. Вместе с змееловом приехали сотрудники скорой помощи на случай, если змея укусит Кумара. В результате ни он, ни змея не пострадали.

Ранее сообщалось, что в американском городе Роквуд, штат Мичиган, из зоомагазина похитили королевского питона. Вор вытащил змею длиной 1,2 метра из ее убежища и засунул себе в штаны.