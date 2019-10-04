Солдат голыми руками укротил смертоносную змею и прославился

dailymail.co.uk

Солдат сухопутных войск Малайзии ловко укротил королевскую кобру на глазах у зрителей и прославился в сети. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Военнослужащий спускался по грунтовой дороге, окруженной пальмами, и столкнулся со змеей 1,8 метра в длину. На кадрах видно, как мужчина в рубашке с короткими рукавами разминается возле агрессивно настроенной кобры. Он слегка сгибает ноги в коленях и наклоняет вперед корпус, удерживая правую руку над пресмыкающимся.

Затем малайзиец касается пальцами головы ядовитой змеи и медленно опускает ее на землю. После чего он сильнее надавливает на кобру, и та начинает извиваться. На последних секундах видео мужчина сидит на корточках, держит двумя руками пресмыкающееся и с улыбкой смотрит на сослуживца.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Человек может умереть через 15 минут после укуса. В природе королевские кобры питаются преимущественно другими видами змей. Они обходятся без еды до трех месяцев.

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