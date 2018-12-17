Королевская кобра ужалила дрессировщика на глазах у публики

В таиландском городе Пхукет кобра укусила дрессировщика во время выступления. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

35-летний артист держал змею на руках. Неожиданно пресмыкающееся впилось в его руку. Мужчина быстро оторвал его от себя и отбросил на землю, а затем ушел. «Меня много раз кусали змеи, но таких тяжелых последствий не было ни разу, — утверждает он. — Я начал задыхаться и потерял сознание».

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Пострадавшего отвезли в больницу, где ему ввели противоядие. Спустя три дня его выписали, однако последствия укуса не прошли даже через неделю. Из-за змеиного яда на его правой руке, бедрах и внутренней стороне губы появились раны, напоминающие ожоги.

«Это королевская кобра с юга Таиланда, у нее очень сильный яд, — говорит дрессировщик. — Но такого я не ожидал. Как будто это кобра-чудовище, которая сильнее других». Он не винит змею и признает, что в произошедшем есть его вина.

Яд королевской кобры обладает в основном нейротоксическим действием. Он вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть. При большой концентрация яда человек может погибнуть через 15 минут после укуса.

В марте сообщалось, что от укуса кобры погиб житель Малайзии Абу Зарин Хусин, который возглавлял спасательную службу, занимавшуюся отловом диких животных.

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