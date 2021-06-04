Женщина поймала огромную змею голыми руками и попала на видео

Жительница Вьетнама поймала огромную змею голыми руками. На видео произошедшего обратило внимание издание India Today.

На снятой очевидцами 21 мая записи видно, как на обочине дороги женщина в медицинской маске ловит змею. Рептилия извивается и пытается напасть на вьетнамку, но она ловко уворачивается и обезвреживает змею.

В конце записи вьетнамка уходит со змеей, которая обвивается вокруг ее тела.

«Мы шли по улице и увидели женщину, которая пыталась поймать большую змею. Мы решили остановиться и снять этот момент на видео. Ее поведение выглядит рискованным», — рассказали авторы видео.

В комментариях пользователи согласились, что никогда не стали бы пытаться повторить такое. Они восхитились храбростью женщины. «Я люблю змей и хотел бы тоже так сделать. Но мне не хватит храбрости», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в австралийском населенном пункте Мортон-Бэй, штат Квинсленд, ромбический питон укусил поймавшего его змеелова. Мужчина поспешно снял питона с шеи.