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Помощница шерифа голыми руками вытащила змею из туалета

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В американском штате Техас помощница шерифа голыми руками вытащила змею из туалета. Об этом сообщило издание New York Post.

Испуганный американец Вэйд Вилок (Wade Vielock) обнаружил восточную индиговую змею во время уборки ванной комнаты. «Я обернулся и увидел, как к окну тянется змея длиной около метра. Она меня так испугала, что я теперь буду жить лет на шесть меньше», — позже признался он. Вилок выбежал из санузла и захлопнул дверь с такой силой, что нокаутировал своего шестилетнего сына.

Сначала он позвонил местному таксидермисту, но когда тот отказался помочь, обратился в полицию. На место прибыла помощница шерифа Линдсей Скоттен (Lindsay Scotten) и достала змею из туалета без каких-либо приспособлений. Рептилия не пострадала, поэтому ее выпустили в кусты около дома.

Виелок пообещал Скоттен, которая боится тараканов, что сможет ей помочь бороться против насекомых, если у нее возникнет такая потребность: «Она сказала мне, что не может убить таракана, зато может запросто схватить змею. Я ответил, что она может обращаться за помощью в любое время, если прогонит рептилию из дома».

Восточные индиговые змеи не ядовиты, зато обладают иммунитетом против яда других змей и могут их съесть.

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