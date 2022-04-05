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В Минобороны сообщили о срыве эвакуации населения в Мариуполе

Минобороны России сообщило, что эвакуация из Мариуполя сорвана украинскими формированиями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что эвакуация населения из Мариуполя во вторник, 5 апреля, сорвана украинскими формированиями, которые усилили обстрелы. Об этом пишет «Интерфакс».

«Организованная и подготовленная российской стороной очередная гуманитарная операция сегодня была снова сорвана», — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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По словам представителя Минобороны, украинские силы в Мариуполе с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению «режима тишины», 4 и 5 апреля они «увеличили интенсивность обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю».

Как считает Мизинцев, эти факты подтверждают, что власти Киева не могут контролировать действия украинских сил в Мариуполе и «обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций».

Он заявил, что Россия приняла «беспрецедентные меры», реагируя на на гуманные инициативы ФРГ, Турции и Франции по эвакуации иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Мариуполя Вооруженными силами (ВС) России были сбиты два вертолета Ми-8, которые направлялись для эвакуации лидеров батальона «Азов». В ведомстве уточнили, что воздушные судна пытались прорваться к городу со стороны моря и были поражены из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

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Марина Совина
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