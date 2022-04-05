Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах

Минобороны РФ заявило, что в районе Мариуполя сбили два вертолета для эвакуации «Азова»

В районе Мариуполя Вооруженными силами России были сбиты два вертолета Ми-8, которые направлялись для эвакуации главарей батальона «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вертолеты пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря. Они были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

«Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. Сегодня, в очередной раз, с 6 утра по московскому времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту», — рассказал Конашенков, отметив, что подобные предложения постоянно игнорируются киевскими властями.

Ранее российское оборонное ведомство показало пуски «Калибров» с корабля по объектам военной инфраструктуры Украины. Уточняется, что запуск произвел экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).