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Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах

Минобороны РФ заявило, что в районе Мариуполя сбили два вертолета для эвакуации «Азова»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В районе Мариуполя Вооруженными силами России были сбиты два вертолета Ми-8, которые направлялись для эвакуации главарей батальона «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вертолеты пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря. Они были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

«Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. Сегодня, в очередной раз, с 6 утра по московскому времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту», — рассказал Конашенков, отметив, что подобные предложения постоянно игнорируются киевскими властями.

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Никита Абрамов
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