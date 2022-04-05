Минобороны показало пуски «Калибров» с корабля по целям на Украине

Минобороны России опубликовало кадры пуска «Калибров» с корабля по целям на Украине

Минобороны показало на видео, как Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующие кадры во вторник, 5 апреля, ведомство предоставило журналистам.

Уточняется, что экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск семью крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины.

Ранее 4 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за день поразила 17 украинских военных объектов. Он уточнил также, что среди них — два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов, одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения бойцов ВСУ.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.