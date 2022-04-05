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Девушка стала звездой TikTok за ночь благодаря гардеробу своей покойной бабушки

24-летняя художница из Нью-Йорка стала звездой TikTok благодаря гардеробу своей бабушки

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Нью-йоркская художница Оливия Джоан примерила наряды своей бабушки на камеру и стала звездой TikTok за одну ночь. На ее видео в соцсети обратили внимание сотни тысяч пользователей и журнал Vogue UK.

Ныне покойная чернокожая Джоан Джонсон, бабушка Оливии Джоан, являлась соучредителем косметической компании Johnson Products — одной из первых организаций, зарегистрированной афроамериканцами. Имея небольшой капитал, Джоан с мужем Джорджем запустила бизнес в 1954 году, когда уходу за волосами и кожей африканского типа уделялось мало внимания на рынке. Женщина также любила стильно одеваться: в ее гардеробе сохранилось несколько винтажных пальто Prada, коллекционная обувь Christian Louboutin и другие редкие дорогие вещи.

Перед смертью бабушки в 2019 году 24-летняя Оливия Джоан, изучавшая фотографию в Школе дизайна Парсонса, активно ухаживала за ней и поддерживала близкие отношения. На похороны молодая художница с позволения своего дедушки Джорджа надела бабушкины лоферы Gucci, на которые супруги «повсюду охотились» вместе.

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После этого случая мужчина предложил внучке делиться одеждой из личного архива Джонсон. Таким образом, в настоящее время Оливия получает по одной посылке в месяц. Художница снимает распаковку коробок на видео и примеряет каждый новый образ. «Дедушка обычно присылает мне фотографии вещей, которые, по его мнению, могут мне понравиться. Мы вместе решаем, что попадет в видео, — это стало нашей семейной традицией», — рассказала Джоан изданию.

По состоянию на 5 апреля на аккаунт девушки подписаны более 70 тысяч пользователей. Несмотря на успех контента, художница продолжает заниматься современным искусством и фотографией.

В декабре 2021 года TikTok назвал лучшие жизнерадостные ролики года. Одним из самых популярных видео в данной категории стала публикация блогера под ником @_tusya_kiskis. Ролик, в котором автор играл со своей кошкой по имени Туся, набрал более 21 миллиона просмотров и около 2,7 миллиона лайков.

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Дарья Шляпужникова
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