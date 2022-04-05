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В Кабардино-Балкарии откроется образовательный центр «Точка роста»

В селе Белая Речка, Кабардино-Балкария, откроется образовательный центр «Точка роста»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии откроется центр естественнонаучного и технического профилей «Точка роста». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в школе номер 15, расположенной в селе Белая Речка, осенью появится новый образовательный центр. Отмечается, что помимо технического оборудования, созданного для качественного преподавания биологии и химии, в учреждение закупят и мебель. Кроме того, специалисты подготовят учителей к работе в новом подразделении.

Согласно материалу, центр обустроят в населенном пункте благодаря национальному проекту «Образование». Всего до 2024 года в республике планируют создать около сотни «Точек роста».

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии выберут лучшие сувениры к 100-летию республики. «Все желающие в Кабардино-Балкарии смогут принять участие в конкурсе "Сувенир Кабардино-Балкарии 2022", который будет проходить до 1 июня. Он приурочен к 100-летию нашей республики, который мы празднуем в сентябре, но мероприятия проводят весь год», — пояснили в Минкультуры региона.

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Майя Пономаренко
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