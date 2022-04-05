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Трамп за год увеличил свое состояние на 25 процентов

Экс-президент США Трамп за год увеличил свое состояние до 3 миллиардов долларов

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывшему президенту США Дональду Трампу удалось за год увеличить свое состояние на 25 процентов — с 2,4 до 3 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

По данным журнала, его активы выросли в большей мере благодаря предпринимательству в технологической сфере. Это принесло ему около 430 миллионов долларов. Поспособствовала этому социальная сеть TRUTH Social, о создании которой экс-президент сообщал осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что Франсуаза Бетанкур-Майерс, которая унаследовала компанию L'Oréal, была названа самой богатой женщиной в мире по версии Forbes. До этого лидером рейтинга была ее мать, Лилиан Бетанкур, после ее смерти Франсуаза унаследовала долю в компании.

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Марина Совина
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