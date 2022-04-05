Названа самая богатая женщина в мире

Франсуаза Бетанкур-Майерс названа самой богатой женщиной в мире по версии Forbes

Франсуаза Бетанкур-Майерс, которая унаследовала компанию L'Oréal, названа самой богатой женщиной в мире по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 74,8 миллиарда долларов.

До этого лидером рейтинга была ее мать Лилиан Бетанкур, после ее смерти Франсуаза унаследовала долю матери в компании. На втором месте — дочь основателя Walmart Сэма Уолтона Элис Уолтон (65,3 миллиарда долларов). Далее идет Джулия Кох, она и ее дети владеют 42 процентами Koch Industrie.

В этом году в список также попали певица Рианна и бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда. Всего в рейтинг 327 женщин, чье суммарное состояние оценивается в 1,56 триллиона долларов.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком на планете, впервые заняв первое место. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Новый статус Маска обусловлен стремительным ростом стоимости акций Teslа. Ему принадлежит примерно пятая часть компании, бумаги которой за последний год взлетели в цене на 33 процента.

Самым богатым человеком в России стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.