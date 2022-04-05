Раскритиковавший продажу в рублях миллиардер стал самым богатым в России

Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России по версии Forbes

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по версии Forbes, его капитал оценивается в 18,4 миллиарда долларов.

Таким образом, в стране сменился богатейший человек. Ранее им был бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (теперь он пятый с состоянием в 13,2 миллиарда рублей). На втором месте Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), далее идет основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда) и совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон (14 миллиардов долларов). В десятку также попали Михаил Фридман, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко и Вагит Алекперов.

Лисин уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах. По сравнению с 2021 годом его состояние упало на 7,8 миллиарда долларов. Под санкции западных стран он не попал. В апреле миллиардер раскритиковал продажу российских товаров за рубли. Лисин считает, что такое решение может выбросить Россию с международных рынков.

Суммарное состояние российских миллиардеров за год рухнуло на 42 процента, до 353 миллиардов долларов, а их число снизилось с 123 до 88 человек. Появились и два новых миллиардера — совладелец «Фармстандарта» Егор Кульков и основатель инвесткомпании Freedom Holding Тимур Турлов.

