Илон Маск стал самым богатым человеком планеты

Илон Маск занял первое место рейтинга богатейших людей планеты от Forbes

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком на планете, впервые заняв первое место ежегодного рейтинга миллиардеров по версии Forbes.

Подсчеты завершили к 11 марта — к этому моменту состояние Маска оценивались в 219 миллиардов долларов. За год он, несмотря на продажу значительной части акций Tesla, стал богаче на 68 миллиардов долларов и таким образом обошел предыдущего лидера рейтинга, основателя Amazon Джеффа Безоса, на 48 миллиардов.

По данным рейтинга Forbes с данными в реальном времени, состояние Маска оценивается в 302 миллиарда долларов. Безос по-прежнему на втором месте, теперь он отстает от Маска больше чем на 100 миллиардов. Его состояние составляет 194 миллиарда.

Новый статус Маска обусловлен стремительным ростом стоимости акций Teslа. Ему принадлежит примерно пятая часть компании, бумаги которой за последний год взлетели в цене на 33 процента, несмотря на многочисленные проблемы автоиндустрии и технические проблемы с электрокарами компании.

4 апреля Маск заявил, что приобрел 9,2 процента ценных бумаг Twitter — на новостях об этом бумаги дорожали. Стоимость пакета акций составляет 2,89 миллиарда долларов.