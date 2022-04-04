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Акции Twitter взлетели из-за Илона Маска

Акции Twitter взлетели более чем на 25 процентов из-за Илона Маска
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / AP

Акции Twitter взлетели более чем на 25 процентов из-за действий Илона Маска. Это произошло после того, как глава Tesla заявил о приобретении доли в компании. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На предварительных торгах в понедельник, 4 апреля, ценные бумаги выросли на 26 процентов — до 49,25 доллара за штуку. Рост акций компании произошел на фоне заявления Маска о том, что он приобрел 9,2 процента ценных бумаг Twitter.

TWTR Котировки акций от TradingView

Стоимость пакета акций составляет 2,89 миллиарда долларов, указывает CNBC.

Ранее Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. Тогда один из пользователей Twitter поинтересовался у миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». «Я серьезно над этим думаю», — ответил Маск.

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Платон Щукин
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