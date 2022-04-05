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В Ростуризме назвали сроки восстановления полетных программ в Турцию

Полетные программы в Турцию планируется восстановить к майским праздникам

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что полетные программы в Турцию планируется возобновить к маю. Сроки восстановления перелетов были названы по итогам переговоров главы ведомства с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, сообщает ТАСС.

Так, Догузова пояснила, что в настоящее время сотрудники Ростуризма совместно с турецкой стороной работают над тем, чтобы создать условия для успешного проведения предстоящего туристического сезона. Полетные программы в республику планируется запустить в течение апреля, к майским праздникам.

Ранее в апреле стало известно, что стоимость туров в Турцию и Египет выросла на 35,8 процента и 34,7 процента по сравнению с осенью 2021 года. Кроме того, вдвое выросла цена проживания в гостиницах популярных курортных стран. Так, стоимость путевки в Турцию начинается от 110 тысяч рублей против 50–60 тысяч рублей в 2021 году.

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Валентина Процкова
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