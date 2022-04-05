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Стоимость проживания в отелях Турции и Египта выросла вдвое

Стоимость туров в Турцию и Египет выросла примерно на 35% по сравнению с осенью 2021 года

Фото: Unsplash

Стоимость туров в Турцию и Египет выросла на 35,8 процента и 34,7 процента по сравнению с осенью 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя туррынка.

За этот же период вдвое выросла стоимость проживания в отелях популярных курортных стран. Так, стоимость тура в Турцию начинается от 110 тысяч рублей против 50–60 тысяч рублей в 2021 году.

Конкретные цены туристических поездок в Турцию и Египет начали появляться после того, как туроператоры стали объявлять о возобновлении полетных программ за рубеж. Специалисты называют дороговизну рейсов основным фактором, влияющим на значительное повышение цен на путевки.

Ранее эксперты туротрасли назвали российским туристам зарубежные направления, доступные без пересадок, а также раскрыли оптимальную стоимость таких поездок. В апреле россиянам доступны для прямых перелетов 19 стран. Дешевле всего весной можно улететь в Белоруссию — цена билета в одну сторону начинается от 4,2 тысячи рублей. До Таджикистана можно добраться за 10 тысяч рублей, в Киргизию — 11 тысяч.

Марина Совина
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