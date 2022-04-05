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Россиянка побывала в Турции и заявила о превосходстве курорта над «нашим югом»

Россиянка отдохнула в Сиде и призвала путешествовать «пока есть возможность»

Фото: Bhumil Chheda / Unsplash

Россиянка отдохнула на турецком курорте Сиде и призвала путешествовать «пока есть возможность». Впечатления девушки публикует портал «Тонкости туризма».

Автор призналась, что не была в отпуске последние три года, поэтому она решила, что лучше «лететь хоть куда-то, чтобы потом не лететь никуда». В итоге она купила путевку в Турцию за 138 тысяч рублей на восемь дней по совету туроператора.

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Как заявила россиянка, Сиде «не идет ни в какое сравнение с нашим югом» и в разы превосходит отечественные курорты. Туристке понравился отель, который «идеально подходил под запросы»: она отметила наличие зоопарка, вежливый персонал, вкусное вино и различные спа-программы.

«Это все то, по чему истосковались мы за эти годы и особенно напряженные последние месяцы зимы», — добавила девушка.

Ранее один из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус» объявил запуск чартерных рейсов на турецкий курорт Анталья с 9 апреля. Партнером туроператора станет авиаперевозчик Red Wings, полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 777-200.

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Мария Гейн
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