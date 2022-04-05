Следователь МВД хотела за деньги помочь с трудоустройством и попалась ФСБ

СКР завершил дело о взятке экс-замглавы следственного управления МВД по республике Тыва

Следственный комитет России (СКР) направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело экс-заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Тыва, обвиняемой в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Завершено расследование по факту получения полицейской взятки. По данным СКР, с января по март 2021 года обвиняемая получала через посредника и лично от взяткодателя крупные суммы денег за помощь в его трудоустройстве.

Следовательницу задержали оперативные сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД. Также были задержаны посредник и взяткодатель, которые тоже стали фигурантами уголовных дел.