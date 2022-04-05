Гинцбург назвал рекомендуемую частоту ревакцинации назальным препаратом
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту ревакцинации назальным препаратом против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, повторная вакцинация может проводиться раз в полгода. «Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов», — сказал он.
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19. Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. В исследовании этой вакцины участвовал президент России Владимир Путин.
Назальная форма вакцины позволяет организму вырабатывать иммуноглобулины A, которые способны противостоять первичному попаданию инфекции в организм через слизистые.