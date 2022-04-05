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Гинцбург назвал рекомендуемую частоту ревакцинации назальным препаратом

Гинцбург порекомендовал ревакцинироваться назальным препаратом раз в полгода
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту ревакцинации назальным препаратом против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, повторная вакцинация может проводиться раз в полгода. «Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов», — сказал он.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19. Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. В исследовании этой вакцины участвовал президент России Владимир Путин.

Назальная форма вакцины позволяет организму вырабатывать иммуноглобулины A, которые способны противостоять первичному попаданию инфекции в организм через слизистые.

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Марина Совина
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