Гинцбург порекомендовал ревакцинироваться назальным препаратом раз в полгода

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту ревакцинации назальным препаратом против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, повторная вакцинация может проводиться раз в полгода. «Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов», — сказал он.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против COVID-19. Препарат состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. В исследовании этой вакцины участвовал президент России Владимир Путин.

Назальная форма вакцины позволяет организму вырабатывать иммуноглобулины A, которые способны противостоять первичному попаданию инфекции в организм через слизистые.

