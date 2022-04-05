Дуров поднялся на третье место в списке богатейших россиян

Forbes впервые включил Павла Дурова в тройку богатейших граждан России

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и глава мессенджера Telegram Павел Дуров с состоянием 15,1 миллиарда долларов впервые вышел на третье место в списке богатейших граждан России по версии Forbes.

Подняться в тройку ему помогли не столько собственные успехи (за год он потерял 2,1 миллиарда долларов), сколько провал соседей по списку, которые на фоне введенных в отношении России санкций резко теряют состояния.

Конкуренты Дурова из первой десятки рейтинга представляют промышленный сектор, в том числе пятеро из них включены в санкционные списки. Акции принадлежащих им компаний упали более чем в два раза с момента, когда российские Вооруженные силы начали боевые действия на территории Украины.

При этом оценка состояния владельца Telegram проводится по другому принципу. Компания не торгуется на бирже, поэтому ее стоимость высчитывают по аналогии с конкурентами, такими как WhatsApp и Facebook (соцсеть запрещена в Российской Федерации), принадлежащими Meta (компания признана в России экстремистской организацией). Соответственно, снижение ее котировок отразилось и на оценке состояния Дурова.

К успехам Telegram издание относит неизменный рост аудитории. В 2021 году она выросла как минимум с 500 миллионов человек до 600. В Forbes уверены, что потенциал для роста, особенно в России, где запрещены конкуренты, у приложения достаточно высок. В середине марта стало известно, что Telegram стал самым популярным мессенджером в России. При этом сокращаться разрыв между ним и лидерами стал до запрета.