Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов

Девушка купила кольцо на барахолке в Нью-Йорке и заработала на нем 525 долларов

Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и заработала на нем сотни долларов. Историю рассказала колумнист Glamour.

Автор материала Алесандра Дубин отправилась на гаражную распродажу вещей неподалеку от своих апартаментов в Нью-Йорке. Девушка обратила внимание на корзину с бижутерией по десять долларов (около 835 рублей), в которой лежало массивное двухцветное кольцо с инкрустацией. Присмотревшись, она увидела маркировку, указывающую, что изделие выполнено из 18-каратного золота. По словам покупательницы, это натолкнуло ее на мысль, что камни на украшении также могут быть настоящими.

Журналистка подчеркнула, что дизайн кольца не соответствовал ее вкусу, однако она была уверена, что за ним стоит интересная история. Поначалу девушка носила его, а затем спрятала в ящик стола. Позже, отдавая свои украшения на чистку, она вспомнила об украшении и запросила его экспертную оценку. Ювелир заключил, что розничная стоимость кольца составляет 1580 долларов (около 132 тысяч рублей). Героиня материала выставила изделие на продажу за 525 долларов (около 44 тысяч рублей), и его купили.

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