Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов

Девушка купила кольцо на барахолке в Нью-Йорке и заработала на нем 525 долларов

Скриншот: The RealReal

Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и заработала на нем сотни долларов. Историю рассказала колумнист Glamour.

Автор материала Алесандра Дубин отправилась на гаражную распродажу вещей неподалеку от своих апартаментов в Нью-Йорке. Девушка обратила внимание на корзину с бижутерией по десять долларов (около 835 рублей), в которой лежало массивное двухцветное кольцо с инкрустацией. Присмотревшись, она увидела маркировку, указывающую, что изделие выполнено из 18-каратного золота. По словам покупательницы, это натолкнуло ее на мысль, что камни на украшении также могут быть настоящими.

Материалы по теме:
Пообносились Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
ПообносилисьПочему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
29 мая
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям» Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
30 сентября

Журналистка подчеркнула, что дизайн кольца не соответствовал ее вкусу, однако она была уверена, что за ним стоит интересная история. Поначалу девушка носила его, а затем спрятала в ящик стола. Позже, отдавая свои украшения на чистку, она вспомнила об украшении и запросила его экспертную оценку. Ювелир заключил, что розничная стоимость кольца составляет 1580 долларов (около 132 тысяч рублей). Героиня материала выставила изделие на продажу за 525 долларов (около 44 тысяч рублей), и его купили.

В марте филиппинка Джамиль Маргарита Гальвес продала дорогие вещи изменившего ей мужа в прямом эфире. Обманутая жена выставила на торги дизайнерскую одежду и обувь неверного мужчины и заработала на этом 470 тысяч рублей. Для покупателей женщина оставила предостережение, указав, что вещи могут превратить их парней и мужей в изменщиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Москвич заявил на сына в полицию из-за квартиры
Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах
России предсказали становление «полюсом силы»
В крупнейшем онлайн-магазине наркотиков прокомментировали информацию о закрытии
Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов
Обнаружена самая молодая экзопланета
Российских полицейских арестовали за взятку в 1,4 миллиона рублей
Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых
Китай призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.