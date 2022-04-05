Россиянка застрелила мужа из пневматической винтовки во время ссоры
Жительницу хутора Большой Лычак отправили под домашний арест за причинение тяжкого вреда здоровью супруга, повлекшего его смерть. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
По версии следствия, 30 марта 37-летняя мать двоих детей во время ссоры умышленно один раз выстрелила в живот мужу из пневматической винтовки, на следующий день он скончался в больнице. Как пишет издание V1 со ссылкой на источник, россиянка достала оружие из-за того, что потерпевший выпил спиртное и стал ее избивать. После ранения он лег спать, а утром не смог встать с кровати. Полиция задержала подозреваемую 2 апреля. Суд не отправил ее в СИЗО, так как на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.
4 апреля сообщалось, что в Ульяновске 26-летняя женщина летом 2021 года ранила мужа ножом в грудь, а спустя полгода убила его, так же ударив ножом.