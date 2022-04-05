Россиянка застрелила мужа из пневматической винтовки во время ссоры

Под Волгоградом мать двоих детей отправили под домашний арест за убийство мужа из винтовки

Жительницу хутора Большой Лычак отправили под домашний арест за причинение тяжкого вреда здоровью супруга, повлекшего его смерть. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По версии следствия, 30 марта 37-летняя мать двоих детей во время ссоры умышленно один раз выстрелила в живот мужу из пневматической винтовки, на следующий день он скончался в больнице. Как пишет издание V1 со ссылкой на источник, россиянка достала оружие из-за того, что потерпевший выпил спиртное и стал ее избивать. После ранения он лег спать, а утром не смог встать с кровати. Полиция задержала подозреваемую 2 апреля. Суд не отправил ее в СИЗО, так как на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

4 апреля сообщалось, что в Ульяновске 26-летняя женщина летом 2021 года ранила мужа ножом в грудь, а спустя полгода убила его, так же ударив ножом.