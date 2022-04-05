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Россиянка застрелила мужа из пневматической винтовки во время ссоры

Под Волгоградом мать двоих детей отправили под домашний арест за убийство мужа из винтовки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительницу хутора Большой Лычак отправили под домашний арест за причинение тяжкого вреда здоровью супруга, повлекшего его смерть. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По версии следствия, 30 марта 37-летняя мать двоих детей во время ссоры умышленно один раз выстрелила в живот мужу из пневматической винтовки, на следующий день он скончался в больнице. Как пишет издание V1 со ссылкой на источник, россиянка достала оружие из-за того, что потерпевший выпил спиртное и стал ее избивать. После ранения он лег спать, а утром не смог встать с кровати. Полиция задержала подозреваемую 2 апреля. Суд не отправил ее в СИЗО, так как на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

4 апреля сообщалось, что в Ульяновске 26-летняя женщина летом 2021 года ранила мужа ножом в грудь, а спустя полгода убила его, так же ударив ножом.

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Елизавета Новикова
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