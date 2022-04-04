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Россиянка убила мужа через полгода после нападения на него с ножом

В Ульяновске 26-летняя женщина летом ранила мужа ножом в грудь, а зимой убила его

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновске завершено расследование дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 28-летнего супруга. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в июне 2021 года во время пикника в Заволжском районе она ударила мужа ножом в грудь, повредив ему легкое. После этого пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы. Вечером 8 января 2022 года фигурантка, находясь в квартире одного из домов на улице Тельмана, зарезала супруга: на этот раз от удара ножом в грудь он скончался на месте.

В отношении нее возбудили дело по статьям 105 («Убийство») и 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия») УК РФ. На время следствия ее поместили в СИЗО.

24 марта сообщалось, что в Чувашии приговорили к 12 годам колонии местного жителя, который зарубил 30-летнюю жену топором, расчленил ее тело и утопил в проруби.

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Елизавета Новикова
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