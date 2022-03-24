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Зарубившего жену топором россиянина приговорили к 12 годам колонии

Житель Чувашии зарубил 30-летнюю жену топором, расчленил ее тело и утопил в проруби

Фото: Shutterstock

В Чувашии суд приговорил 30-летнего жителя города Алатырь к 12 годам колонии по делу об убийстве супруги. Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщил представитель региональной прокуратуры Алексей Якушевич.

Установлено, что днем 22 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире родственников, зарубил 30-летнюю жену: он не менее 45 раз ударил ее острием и обухом топора по голове, груди, туловищу, ногам и рукам. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого подсудимый, желая скрыть следы преступления, расчленил ее тело, сложил его части в пакеты и утопил их в проруби в реке Сура.

24 ноября сообщалось, что в городе Куртамыш Курганской области мужчина несколькими выстрелами из ружья убил жену, а затем совершил самоубийство.

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Елизавета Новикова
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