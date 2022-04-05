В России предложили добавлять в воду вонючий газ для борьбы с воровством

Губернатор Курской области Старовойт предложил добавлять в воду сероводород и краску

В России предложили добавлять в воду вонючий газ и краску для борьбы с воровством. Такое предложение выдвинул губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает местное издание «Секунда».

Во время оперативного совещания администрации Курской области Старовойт прокомментировал жалобу жительницы поселка имени Карла Либкнехта на проблемы с отоплением, которые возникли, несмотря на недавно проведенный масштабный ремонт теплосетей. Приехавшие с проверкой специалисты установили, что температура в квартире превышает 23 градуса Цельсия, однако в систему центрального теплоснабжения без разрешения врезались другие жильцы дома. Такое происходит не впервые — жители Курской области врезаются в систему центрального отопления, чтобы сэкономить на горячей воде.

«Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски. Только по поселку Карла Либкнехта в сутки тысяча кубометров теряется», — заявил Старовойт и предложил нестандартное решение проблемы: «Воду с краской... Хотя люди и с краской ванны принимают. Может, с запахом сероводорода, чтобы воняло на всю Ивановскую».

В ноябре 2020 года квартиру в поселке Карла Либкнехта затопило фекалиями. Владелице жилья удалось доказать, что инцидент произошел по вине коммунальщиков, она выиграла суд с управляющей компанией дома и отсудила у ответчиков почти полмиллиона рублей.